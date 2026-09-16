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Журнал «Профиль»

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В ЕС подсчитали объем финансовой помощи, оказанной Украине с 2022 года

В ЕС подсчитали объем финансовой помощи, оказанной Украине с 2022 года

За это время Евросоюз (ЕС) передал Киеву более €220 млрд, из этой суммы на прямую военную поддержку приходится более €78 млрд, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в среду, 16 сентября 2026 года.

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