Иностранные туристы расстреляны боевиками в горном районе

Трое испанских туристов и афганец были застрелены в результате нападения в Афганистане. Четверо подозреваемых в преступлении арестованы на месте нападения в Бамиане, еще четверо иностранцев и трое афганцев, как сообщается, получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии