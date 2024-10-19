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Новости Брянска

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Войска ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Брянскую область

Войска ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Брянскую область

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор БогомазВойска ПВО ночью 19 октября отражают попытку атаки украинских БПЛА на Брянскую область.

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