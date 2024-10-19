Войска ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Брянскую область

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор БогомазВойска ПВО ночью 19 октября отражают попытку атаки украинских БПЛА на Брянскую область.
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