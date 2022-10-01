В России утвердили новые правила аккредитации ИТ‑компаний

РИАМО - 1 окт. Правительство РФ утвердило новый порядок государственной аккредитации ИТ-компаний. Теперь основным условием стала доля выручки от деятельности в сфере ИТ, она должна составлять не менее 30%, сообщает пресс-служба Минцифры России.