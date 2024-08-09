7 вдохновляющих вариантов для устойчивых путешествий

<p>Устойчивый туризм — это не просто модное слово. Путешествия, направленные на минимизацию негативного воздействия на природу и поддержку местных сообществ, делают ваш отпуск не только более содержательным, но и полезным для нашей планеты!</p> <ol> <li><strong>Узнайте о практиках устойчивого существования в Коста-Рике:</strong> Коста-Рика славится своими эко-курортами, и один из лучших — Rancho Margot.