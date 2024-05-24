Украина оказалась перед угрозой солдатских бунтов

После завершения войны Украину ждут солдатские бунты. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».