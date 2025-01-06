Доцент Осянин: три диапазона потребления электричества введут в регионах РФ

Рост тарифов на электроэнергию коснется большинство регионов России, но не всех. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.