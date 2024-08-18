В аэропортах некоторых стран усилят контроль из-за ситуации с оспой обезьян

В Европе растет паника из-за новых данных о распространении оспы обезьян. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм вируса вызывает "серьезную обеспокоенность" из-за его быстрого распространения в Африке и возможного дальнейшего распространения за ее пределы.