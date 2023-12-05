Всё-таки интересное это занятие — жить в несмолкающем эхе прошлых побед. Увлекательное, почти как историческая реконструкция, когда современные дяденьки выходят из своих уютных авто, откладывают в сторонку гаджеты, надевают доспехи или мундиры и представляют себя ТАМ, у истоков Истории, где солнце светило ярче, чувств были чище, а страсти кипели так, что выплескивались на страницы пергаментов, […] Сообщение Здесь поставим мы столп восклицательным знаком! появились сначала на Дзен дневник.