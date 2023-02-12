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Алаев о Winline Зимнем кубке РПЛ: «В Сочи реально проводить такой турнир. Вопрос уже в проработке»

Президент Мир РПЛ высказался о будущем Winline Зимнего кубка РПЛ. «Мероприятие мне понравилось, было непросто его организовать.

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