В России создали противовоспалительный гель на основе гречихи

В Пензенском государственном университете (ПГУ) создали отечественный противовоспалительный гель на основе экстракта гречихи красностебельной, который не уступает по свойствам аналогам с синтетическими ингредиентами, например диклофенаку натрия.
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