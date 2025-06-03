Понимаю, что женщина мной играет, но она мне нравится и я считаю, что она дала мне надежды на что то большее чем просто общение, но потом поставила перед фактом И да, я злюсь.
Она меня как будто поимела...
Комментарии
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Jolie
хм....женщины коварные, но мужчины ещё больше !! Мы все кого-то куда-то допускаем,НО кто -кого имеет -уж не суть важно!))
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6 час.
и
игорь
ты бы как то за себя говорил,не обобщая..всем глубоко пофиг,кто там тебя трахает
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5 час.
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