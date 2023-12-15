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Президент Владимир Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров

Президент Владимир Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров

Президент Владимир Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров Ирэн ОрлонскаяПрезидент Путин завершил обсуждения, связанные с комиссиями банков, взимаемыми с пенсионеров при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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