Президент Владимир Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров Ирэн ОрлонскаяПрезидент Путин завершил обсуждения, связанные с комиссиями банков, взимаемыми с пенсионеров при оплате жилищно-коммунальных услуг.
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