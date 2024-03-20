Театральную премию «Нижегородская жемчужина» вручили в Нижнем Новгороде

Стали известны имена лауреатов ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина». Награды на сцене культурного пространства DKRT молодым деятелям культуры вручали директор департамента культуры Нижнего Новгорода Светлана Гуляева и советник губернатора Нижегородской обрасти Сергей Горин.
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