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Нижегородская правда

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Театральную премию «Нижегородская жемчужина» вручили в Нижнем Новгороде

Театральную премию «Нижегородская жемчужина» вручили в Нижнем Новгороде

Стали известны имена лауреатов ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина». Награды на сцене культурного пространства DKRT молодым деятелям культуры вручали директор департамента культуры Нижнего Новгорода Светлана Гуляева и советник губернатора Нижегородской обрасти Сергей Горин.

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