Военное обозрение

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Вышедшие из ядерной сделки с Ираном США обвинили Тегеран в нарушении этой сделки из-за используемых Россией на Украине беспилотников

Вышедшие из ядерной сделки с Ираном США обвинили Тегеран в нарушении этой сделки из-за используемых Россией на Украине беспилотников

Запад демонстрирует все более неадекватную позицию во внешней политике. Так, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что власти Ирана лгут, когда заявляют, что Россия не покупает у них беспилотные летательные аппараты для использования на Украине.

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