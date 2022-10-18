Вышедшие из ядерной сделки с Ираном США обвинили Тегеран в нарушении этой сделки из-за используемых Россией на Украине беспилотников

Запад демонстрирует все более неадекватную позицию во внешней политике. Так, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что власти Ирана лгут, когда заявляют, что Россия не покупает у них беспилотные летательные аппараты для использования на Украине.