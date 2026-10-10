Песков назвал главную тему телефонного разговора Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что большая часть телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа касалась урегулирования на Украине.
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