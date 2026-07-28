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Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женился во второй раз: как прошла свадьба главного краша «Выживалити. Наследники»

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женился во второй раз: как прошла свадьба главного краша «Выживалити. Наследники»

Пара устроила теплое торжество, пригласив только самых близких Василий Рыбин , фото: соцсетиВ семье артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина радостное событие — их 27-летний сын Василий женился во второй раз.

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