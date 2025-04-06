Посол РФ в Аргентине: внимательно следим за судьбой арестованных россиян

Российское посольство в Аргентине подтвердило, что находится в контакте с местными властями и внимательно следит за ситуацией вокруг уголовного дела о торговле людьми, фигурантами которого стали граждане России.
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