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Татар-информ

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Депутаты РТ одобрили законопроект о размещении нестационарных торговых объектов

Депутаты РТ одобрили законопроект о размещении нестационарных торговых объектов

Законопроект, который регулирует правила размещения нестационарных торговых объектов, одобрили сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

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