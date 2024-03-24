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Головинские вести

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Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Помощь пострадавшим в «Крокусе» можно оказать через сайт «Миллион призов» Организаторы акции «Миллион призов» в Москве объявили, что жители столицы теперь могут воспользоваться своими накопленными баллами, полученными за участие в городских проектах, для совершения пожертвований на помощь пострадавшим в Crocus City Hall и их семьям.

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