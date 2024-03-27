«Два месяца». В Великобритании сделали шокирующее заявление о России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Армия Великобритании продержится всего лишь два месяца в боях с российскими силами в случае возможного конфликта, сообщает The Telegraph со ссылкой на слова британских военных чиновников.
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