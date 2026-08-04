«Безопасный счет» и домофон: мошенники за выходные выманили у иркутян более 5 миллионов

Крупные эпизоды телефонного мошенничества зафиксировали в Иркутске с пятницы по воскресенье. Аферисты использовали проверенную схему, комбинируя легенду о взломе Госуслуг и звонки от имени силовых структур.
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