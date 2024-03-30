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Мирошник: Доклад ООН про пытки на Украине не отражает реальность

Мирошник: Доклад ООН про пытки на Украине не отражает реальность

Доклад ООН о пытках на Украине не является серьезным исследованием и не отражает реальность. Об этом агентству РИА Новости заявил Родион Мирошник, посол министерства иностранных дел России по особым поручениям.

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