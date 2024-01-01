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Мятный тест: выбирайте картинку, которая вам понравилась больше всех, а мы скажем, какой суперсилой вы обладаете

Мятный тест: выбирайте картинку, которая вам понравилась больше всех, а мы скажем, какой суперсилой вы обладаете

Ассоциативный тест У каждого из нас есть своя суперсила, но не все мы о ней догадываемся. Кто-то обладает очевидным талантом — хорошим слухом, умением повторить с первого раза движения танцоров в ТикТоке или набросать портрет любимого кота за минуту.

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