Мятный тест: выбирайте картинку, которая вам понравилась больше всех, а мы скажем, какой суперсилой вы обладаете

Ассоциативный тест У каждого из нас есть своя суперсила, но не все мы о ней догадываемся. Кто-то обладает очевидным талантом — хорошим слухом, умением повторить с первого раза движения танцоров в ТикТоке или набросать портрет любимого кота за минуту.