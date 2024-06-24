❗️ В Севастополе после атаки ВСУ введен режим ЧС регионального характера Он будет действовать до особого распоряжения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Севастополе после атаки ВСУ введен режим ЧС регионального характера Он будет действовать до особого распоряжения.