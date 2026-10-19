Согласно опросу портала "Дром", проведённому с 14 по 21 сентября 2026 года, более трети русских считают, что китайские автомобили прочно закрепились на российском рынке и сохранят свои позиции даже при возвращении мировых брендов.
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