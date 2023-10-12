Посол Израиля Цви: если РФ может повлиять на ХАМАС - это позитивно

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что если Москва сможет повлиять на палестинское движение ХАМАС, то это сыграет позитивную роль в урегулировании обострившегося палестино-израильского конфликта.
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