Сын Кости Цзю впервые защитил пояс чемпиона мира по версии WBO

Австралийский боксер Тим Цзю, сын российского боксера Кости Цзю, впервые защитил недавно обретенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, одержав победу над временным чемпионом по версии WBC американцем Брайаном Мендосой.