«Зенит» хочет включать перед матчами Лиги ВТБ гимны России, Беларуси и Казахстана

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в Единую лигу ВТБ с просьбой разрешить включение государственного гимна Российской Федерации в церемонию открытия домашних матчей.

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