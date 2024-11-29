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Вечерний Новосибирск

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Топ-3 района с наибольшим количеством ВИЧ-пациентов назвали в Новосибирске

Топ-3 района с наибольшим количеством ВИЧ-пациентов назвали в Новосибирске

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают в России 1 декабря. О ситуации с распространением данного заболевания в нашем регионе 29 ноября рассказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин.

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