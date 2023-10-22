В США раскрыли цель помощи Байдена Украине

Президент США Джо Байден поддерживает Украину для того, чтобы лишить Россию военных ресурсов. По мнению Харрисона Касса, при соперничестве двух стран третья «поощряет продолжение военных действий как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи».
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