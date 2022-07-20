Полицейские в Приморском крае задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В дежурную часть отдела полиции №6 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 27-летнего местного жителя об угоне автомобиля Honda Torneo.

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