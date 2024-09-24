Живопись: Девочка-индиго начала рисовать в 9 месяцев, а в 4 года её сравнивали с Пикассо: Чем занимается в свои 17 австралийка с русскими корнями Аэлита Андре

В конце 1990-х широкое распространение получил термин «дети индиго». Его стали использовать в отношении юных талантов, которых раньше называли вундеркиндами, то есть обладающими талантами в одной или нескольких областях.
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