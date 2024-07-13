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Аргументы и Факты

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  • Nikita Kopitov
    Они слишком много знали, вот и не выдержало сердце...Двое приближенных...
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Рогов: в Запорожье французских наемников ВСУ называют шаромыжниками

Рогов: в Запорожье французских наемников ВСУ называют шаромыжниками

Французских наемников ВСУ в Запорожской области называют шаромыжниками, так сложилось исторически, рассказал РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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EV
Evgeni Velesik
Шаромыжников лягушатников в плен не брать и поляков тоже!
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