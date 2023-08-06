На Западе предрекли скорое окончание контрнаступления ВСУ

Влад Владимиров

Для осмысления всего этого ума большого тут, увы, не надо... Когда они все ещё скакать начинали там у себя, то уже было с ними все уже понятно. Идти на поводу дебила "пианиста" способно, увы, но только стадо...Вот, к чему их там мечта о халяве привела, т.е. привыкли все получать бесплатно.)))