Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency Российская армия воюет впечатляюще, а украинское контрнаступление в ближайшее время исчерпает себя.
На Западе предрекли скорое окончание контрнаступления ВСУ
Комментарии
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Влад Владимиров
Для осмысления всего этого ума большого тут, увы, не надо... Когда они все ещё скакать начинали там у себя, то уже было с ними все уже понятно. Идти на поводу дебила "пианиста" способно, увы, но только стадо...Вот, к чему их там мечта о халяве привела, т.е. привыкли все получать бесплатно.)))
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