2 главные подкормки огурцов, томатов и перцев в июле. Вносим по 1 ложке и радуемся урожаю

Примерно в середине второго летнего месяца овощи на грядках особенно нуждаются в подкормках. Восстанавливающие смеси не только помогают растениям справиться с повреждениями, но и улучшают вкусовые качества плодов, увеличивая за одно и урожайность.
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