Будете нырять, пока русских не найдёте

Эти натовские чудаки поражают своей тупизной и воинствующими конвульсиями, ох осталось недалеко им до помешательства !!!

вага карлито

Войдите в положение Й.Столтенберга! Он должен что не будь вякнуть непременно! Иначе какой он главнюк НАТы!??)) И он вякает правда держит себя за штаны а то как выпрыгнет полетят клочки по закоулочкам!))))