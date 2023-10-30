ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Финны все уши прожужжали по поводу своего мелкого газопровода. Его порвали или взо-вали? Не важно.
Будете нырять, пока русских не найдёте
Комментарии
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Нина Бакалина
Эти натовские чудаки поражают своей тупизной и воинствующими конвульсиями, ох осталось недалеко им до помешательства !!!
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2 д.
вага карлито
Войдите в положение Й.Столтенберга! Он должен что не будь вякнуть непременно! Иначе какой он главнюк НАТы!??)) И он вякает правда держит себя за штаны а то как выпрыгнет полетят клочки по закоулочкам!))))
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2 д.
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