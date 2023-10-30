Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    братья)))показывают зубы,,,,,Дагестанские борц...
  • Надежда
    Кто бежал из страны с плевками в сторону России и народа назад не пускать, это продажные шкуры-ПРЕДАТЕЛИ!(😡Cколько релоканто...
  • Леонид Руси
    С этими властями педерастов мы не будем иметь никаких дел. Это сатанисты. Только когда придут пророссийские лидеры и ..."Полтора года мы ...

Будете нырять, пока русских не найдёте

Будете нырять, пока русских не найдёте

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Финны все уши прожужжали по поводу своего мелкого газопровода. Его порвали или взо-вали? Не важно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Бакалина
Эти  натовские  чудаки   поражают  своей  тупизной  и  воинствующими   конвульсиями,  ох  осталось  недалеко  им  до  помешательства   !!!
Ответить
2 д.
вага карлито
Войдите в положение Й.Столтенберга! Он должен что не будь вякнуть непременно! Иначе какой он главнюк НАТы!??))  И он  вякает  правда держит себя за штаны  а то как выпрыгнет  полетят клочки по закоулочкам!))))
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх