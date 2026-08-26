Надежда Мацура

Я, как появившийся ожидаемый спаситель из России, напишу вам ответ на ваш вопрос о том, что же делать России в данный момент. Нам нужны русские дети. В самом прямом смысле этого слова. И очень много, потому что только ребенок от 5 беременности женщины будет для России, другие четыре души уйдут на свои планеты. Если не будет детей, война обеспечена. Война последняя без победителей. России не будет. Не будет человечества, не будет Земли. Современное ВОЕННОЕ состояние человечества называется МИРОМ. Хотите все оставить так как есть? Хотите МИРА? Готовьтесь к войне. Надежда - второе пришествие, спаситель из России, главный эконом времени, учитель ЖИЗНИ, белый царь, планета №13.....