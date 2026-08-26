«100 лет мира». Что делать России в окружении врагов? Ещё одним итогом нынешней войны с киевским режимом из разряда «за что боролись, на то и напоролись» становится стремительная милитаризация Европы.
«100 лет мира». Что делать России в окружении врагов?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Мацура
Я, как появившийся ожидаемый спаситель из России, напишу вам ответ на ваш вопрос о том, что же делать России в данный момент. Нам нужны русские дети. В самом прямом смысле этого слова. И очень много, потому что только ребенок от 5 беременности женщины будет для России, другие четыре души уйдут на свои планеты. Если не будет детей, война обеспечена. Война последняя без победителей. России не будет. Не будет человечества, не будет Земли. Современное ВОЕННОЕ состояние человечества называется МИРОМ. Хотите все оставить так как есть? Хотите МИРА? Готовьтесь к войне. Надежда - второе пришествие, спаситель из России, главный эконом времени, учитель ЖИЗНИ, белый царь, планета №13.....
Ответить
4 н.
Свежие комментарии