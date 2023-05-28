Правительство Пакистана отвергло призыв Имрана Хана к переговорам

Призыв бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к переговорам о дате всеобщих выборов в стране отвергла правящая коалиция партий Пакистана, отметив, что переговоры с «террористами» не ведет, 28 мая сообщило агентство The Express Tribune.