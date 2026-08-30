Ветеринар Шеляков рассказал, как помочь питомцу при осенней линьке

Врач-ветеринар Михаил Шеляков посоветовал вычесывать питомца, не злоупотреблять купанием и уделять ему больше внимания во время осенней линьки, сообщает Москва 24 .
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