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Власти Китая ужесточают налоговую политику на фоне оттока капитала

Летом 2026 года власти Китая активнее начали применять меры налоговой политики для улучшения контроля за движением капитала и удержания средств внутри финансовой системы материковой части страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Barclays.

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