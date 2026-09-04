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Мировое обозрение

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Сначала Москва, потом Киев: Зеленский анонсировал переговорный вояж Уиткоффа и Кушнера на выходных

Сначала Москва, потом Киев: Зеленский анонсировал переговорный вояж Уиткоффа и Кушнера на выходных

Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев уже в воскресенье, 6 сентября.

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