На повестке — мониторинг кибератак через ИИ и «самоконтроль» лабораторий двух стран США и Китай готовятся к диалогу по безопасности ИИ в середине сентября, включая обсуждение возможного сотрудничества в мониторинге кибератак, совершаемых при помощи ИИ, сообщил Reuters со ссылкой на два источника.