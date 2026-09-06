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США и Китай готовятся к диалогу по безопасности ИИ

США и Китай готовятся к диалогу по безопасности ИИ

На повестке — мониторинг кибератак через ИИ и «самоконтроль» лабораторий двух стран США и Китай готовятся к диалогу по безопасности ИИ в середине сентября, включая обсуждение возможного сотрудничества в мониторинге кибератак, совершаемых при помощи ИИ, сообщил Reuters со ссылкой на два источника.

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