Легенда чешской музыки погиб под колесами поезда, выйдя из больницы

Фронтмена группы Abraxas искали несколько десятков полицейских и вертолет.В возрасте 71 года под колесами поезда скончался Мирослав Имрих — знаменитый чехословацкий и чешский певец, автор песен и фронтмен культовой группы Abraxas.
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