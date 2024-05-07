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Легенда чешской музыки погиб под колесами поезда, выйдя из больницы

Легенда чешской музыки погиб под колесами поезда, выйдя из больницы

Фронтмена группы Abraxas искали несколько десятков полицейских и вертолет.В возрасте 71 года под колесами поезда скончался Мирослав Имрих — знаменитый чехословацкий и чешский певец, автор песен и фронтмен культовой группы Abraxas.

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