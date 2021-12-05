То, что называют «сталинские репрессиями», было борьбой с коррупцией. Интервью с Александром Семченко. Часть 2

Во второй части большого интервью «Антифашисту» Александр Демченко рассказал об основных идеях партии «Держава», решении аграрного и жилищного вопроса, перспективе левой идеи на Украине и роли генералиссимуса Иосифа Сталина в борьбе с коррупцией.