Антифашист

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То, что называют «сталинские репрессиями», было борьбой с коррупцией. Интервью с Александром Семченко. Часть 2

То, что называют «сталинские репрессиями», было борьбой с коррупцией. Интервью с Александром Семченко. Часть 2

Во второй части большого интервью «Антифашисту» Александр Демченко рассказал об основных идеях партии «Держава», решении аграрного и жилищного вопроса, перспективе левой идеи на Украине и роли генералиссимуса Иосифа Сталина в борьбе с коррупцией.

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