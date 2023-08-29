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Очередное унижение от Казахстана. Астана выгнала российского консула

Очередное унижение от Казахстана. Астана выгнала российского консула

В Казахстане сняли с должности российского консула Евгения Боброва после заявлений о притеснении русскоговорящих.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Казахстану несказанно досталось богатая экономическая база от СССР. Вот как только она придёт от износа и ветхости в негодность вот тогда и запоют баи о помощи. Энергетика вообще на полном износе. Убеждать баев бесполезно. А пока надо просто потерпеть. Нынешняя зима сильно ударит по экономике Казахстана.
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16 час.
Альфа Стажар
Мой знакомый пересекал границу с Казахстаном, отметил, что вдоль границы сооружаются фортификационные сооружения, на погран посту, потребовали оторвать наклейки СДД ( Союз добровольцев донбасса)  это привет от закадычного друга Путина Эрдогада! Пора экономически придушить мартышек, заблокировать логистические схемы, перкрыть финансирование экономики, 3.5 миллионов Русских, как правило специалисты! Пора действовать , нето Киргиз-Кайсахи. перекинутся или к Туркам, что вероятнее всего, хотя там и Китайские уши  тоже торчат!
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12 час.
Вячеслав Галимов
Включите разум .
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4 час.

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