Очередное унижение от Казахстана. Астана выгнала российского консула

Анатолий Рябенко

Казахстану несказанно досталось богатая экономическая база от СССР. Вот как только она придёт от износа и ветхости в негодность вот тогда и запоют баи о помощи. Энергетика вообще на полном износе. Убеждать баев бесполезно. А пока надо просто потерпеть. Нынешняя зима сильно ударит по экономике Казахстана.