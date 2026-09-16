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Газета.ру

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Актриса Уколова заявила, что подключила психоанализ для решения личной проблемы

Актриса Уколова заявила, что подключила психоанализ для решения личной проблемы

Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова начала заниматься психоанализом. Актриса рассказала в интервью журналу Grazia, что подключила этот метод лечения для решения личной проблемы.

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