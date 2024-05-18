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Захарова: ФРГ хочет замять тему об утечке разговора об ударах по РФ, закрыв дело

Захарова: ФРГ хочет замять тему об утечке разговора об ударах по РФ, закрыв дело

Прекращение расследования дела против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое власти ФРГ проводили в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, свидетельствует о стремлении Берлина "замять" историю с утечкой данных.

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