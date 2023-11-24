Власти Крыма выставили на продажу национализированную «Европу»

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион национализированную недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит, в том числе центр водного спорта «Европа».
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