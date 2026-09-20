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Риск конструкторов, что принёс победу

Риск конструкторов, что принёс победу

В определённый момент именно этот самолёт превратился в долгожданный подарок для военно-воздушных сил Красной армии, измученных чередой неудач в схватках с немецкими хищниками.

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